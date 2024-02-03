مراقبون دوليون يؤكدون مشاركتهم في مراقبة الانتخابات الإندونيسية

أكد العشرات من مراقبي الانتخابات من مختلف الدول، أنهم سيشاركون بـ"برنامج زيارة الانتخابات" في إندونيسيا الذي يمكنهم من مراقبة التصويت بمراكز الاقتراع في يوم الانتخابات، حسبما ذكر عضو لجنة الانتخابات العامة، محمد عفيف الدين.

ونقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء، اليوم السبت، عن محمد عن عفيف الدين أن البرنامج سيعقد في جاكرتا في الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، حيث سيزورون خلالها العديد من مراكز الاقتراع في العاصمة جاكرتا، وجاوة الغربية وبانتين.

واعتبارا من يوم أمس الجمعة، أكدت ثمانِ لجان انتخابية و17 سفارة أجنبية وجامعة أمريكية واحدة وثلاث وكالات دولية، وسبع هيئات دولية لمراقبة الانتخابات مشاركتها.

وأضاف عفيف الدين: "لقد دعونا 14 منظمة غير حكومية دولية تركز على قضايا الانتخابات، وقد أكدت سبع منها مشاركتها في برنامجنا".

إلا أنه لم يقدم معلومات مفصلة عن أسماء السفارات ولجان الانتخابات والوكالات والمنظمات غير الحكومية التي أكدت إرسال مراقبيها لمراقبة الانتخابات المقبلة في إندونيسيا.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على نحو متزامن في الرابع عشر من فبراير الجاري.