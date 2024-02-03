روان العربي تتأهل لنصف نهائي بطولة «سينسيناتى» للإسكواش

تأهلت لاعبة وادى دجلة روان العربي، إلى الدور نصف النهائي لبطولة سينسيناتى للإسكواش 2024، بعد تغلبها على المصرية كينزي أيمن المصنفة الـ45 عالميًا، بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-7) (10-12) (11-5) (11-4)، لتحقق "العربي" ثاني انتصار لها في بطولة سينيناتي، مستهدفة المنافسة على اللقب وتحقيق تقدمًا في التصنيف العالمي للإسكواش.

ومن المقرر أن تواجه الدجلاوية روان العربي- المصنفة الـ12 عالميًا - في الدور نصف النهائي لبطولة سينسيناتى للإسكواش، البلجيكية تيني جيليس المصنفة الـ8 عالميًا.

وتعد بطولة سينسيناتى لسيدات الإسكواش، إحدى البطولات الفضية في لعبة الإسكواش للسيدات، وتقام خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار، بمشاركة 24 لاعبة من مختلف أنحاء العالم.