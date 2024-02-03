تدمير 360 ألف وحدة سكنية جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، أن 360 ألف وحدة سكنية دمرت جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع لليوم 120 على التوالي.

وقال المكتب، في بيان تلقت وكالة (د.ب.أ) نسخة منه، إن "الاحتلال دمر منذ السابع من أكتوبر 360 ألف وحدة سكنية وبات أصحابها يعيشون في الشوارع والطرقات، لا يملكون منزلا بيتا ولا مأوى يجمعهم".

وذكر البيان أن 66 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة، لافتا إلى أن الهجمات أدت لتدمير 200 موقع أثري وتراثي و395 مدرسة وجامعة و447 مسجدا و3 كنائس.

وأضاف أن "الاحتلال ارتكب 2325 مجزرة" منذ السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن 27238 قتيلا وصلوا إلى مستشفيات القطاع بينهم 12 ألف طفل و8190 سيدة و339 من الطواقم الطبية و46 من الدفاع المدني و122 صحفيا.

وأفاد بوجود 7 آلاف مفقود 70 في المائة منهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى إصابة 66452 بينهم 11 ألف جريح بحاجة للسفر من أجل العلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

وتابع أن "الاحتلال دمر وأخرج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة واستهدف 150 مؤسسة صحية وأعاقها عن العمل، كما واستهدف 122 سيارة إسعاف دمرها بشكل كامل بهدف القضاء على القطاع الصحي بالكامل".

وأشار إلى وجود 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت و700 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح بينهم 8 آلاف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي.

كما أشار إلى وجود 60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر بسبب عدم توفر الرعاية الصحية، لافتا إلى أن 350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

واتهم البيان "الاحتلال بارتكاب جريمة نبش القبور لأكثر من 1,800 قبر من مقابر قطاع غزة وسرق منها أكثر من 220 جثماناً دون أي اعتبار لمكانة الأموات والقبور".

وأفاد بوجود أكثر من 800 ألف فلسطيني يعيشون "مجاعة حقيقية في محافظتي غزة والشمال، حيث يمنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والإمدادات المختلفة لهم دون أن يحرك العالم ساكناً".