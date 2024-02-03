قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعد الضربات الأمريكية لسوريا والعراق: "هذه بداية ردنا. لقد أصدر الرئيس إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، سوف يتكشف ذلك في الأوقات والأماكن التي نختارها".

وأضاف أن القوات العسكرية الأمريكية، بناء على توجيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، نفذت ضربات على سبع منشآت داخل العراق وسوريا، يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم السبت.

وشدد أوستن على أن أمريكا لا تسعى للصراع في الشرق الأوسط، لكن الهجمات على أمريكا لن تمر بدون رد.

واختتم قائلا: "سوف نتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر من مغبة إلحاق الضرر بمواطنيه، قائلا: "إذا ألحقتم الضرر بأمريكى، فسوف نرد".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن بيان صادر عن البيت الأبيض، عقب هجمات انتقامية ليلة الجمعة/ السبت على أهداف فى سوريا والعراق: "الولايات المتحدة لا تتطلع إلى خوض حرب مع إيران".

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن مساء الجمعة أنه شن هجمات على أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق، ردا على الهجوم الدموي الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.