61% من الألمان يعتقدون أن الديمقراطية معرضة للخطر في بلادهم

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، أن غالبية واضحة من المواطنين يعتقدون أن الديمقراطية معرضة للخطر في بلادهم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إينزا" لقياس الرأي لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد أن 61% من الألمان يتبنون هذا الرأي، مقابل 33% لا يعتبرون الديمقراطية في بلادهم عرضة للخطر.

وتشهد ألمانيا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع خروج عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع للتنديد بالتطرف اليميني وبحزب البديل من أجل ألمانيا، وذلك بعد أن كشفت منصة "كوريكتيف" الإعلامية عن اجتماع عقده يمينيون متشددون مع ساسة من حزب البديل والحزب المسيحي الديمقراطي وجمعية "فيرته أونيون"/اتحاد القيم/ في مدينة بوتسدام في تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة "إعادة تهجير" عدد كبير من الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية بما في ذلك من يحمل الجنسية الألمانية؛ وجرت العادة أن يستخدم المتطرفون اليمينيون هذا المصطلح كوصف مخفف لإجبار هؤلاء الأشخاص على الرحيل عن ألمانيا.

وتتواصل هذه المظاهرات الحاشدة المناوئة لليمين في هذه العطلة الأسبوعية الحالية.

ووفقا للنتائج، أعرب 55% ممن شملهم الاستطلاع عن ترحيبيهم بهذه المظاهرات، مقابل 26% أعربوا عن رفضهم لها، و12% لم يبدوا اكتراثا بهذه الاحتجاجات.

وأجرى المعهد هذا الاستطلاع في أول يومين من الشهر الجاري وشمل 1002 شخص بالغ يحمل الجنسية الألمانية.