جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات جديدة على مواقع لحزب الله بجنوب لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه نفذ ضربات جديدة على حزب الله في جنوب لبنان.

وجاءت الغارات الجوية ردا على نيران المدفعية على مناطق في شمال دولة الاحتلال ، حسبما ذكر الجيش.

وقال جيش الاحتلال، إن القذائف التي أطلقها حزب الله سقطت على مناطق غير مأهولة.

وهاجمت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، نقاط مراقبة تابعة لحزب الله في قريتي مروحين وعيتا الشعب.

وأضافت أن مركز قيادة في قرية يارون، حيث كان مقاتلو حزب الله يقيمون تعرض للقصف.

كما تم قصف موقع لإطلاق المدفعية كانت دولة الاحتلال، قد أطلقت منه النار في السابق، وفقا لما ذكرته.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية اليوم السبت، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت صواريخ على مناطق على مشارف يارون وعيتا الشعب، ولم يصب أو يقتل أي شخص.

وفيما يتعلق بقصف الكيان الصهيوني، ذكر حزب الله أنه هاجم قاعدة عسكرية إسرائيلية.

ومنذ بداية حرب غزة في أعقاب هجوم حماس واسع النطاق على الكيان في 7 أكتوبر، كانت هناك مواجهات متكررة بين جيش الاحتلال وحزب الله في المنطقة الحدودية الإسرائيلية اللبنانية، وهذا أخطر تصعيد منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.