شعبة الذهب: تأثير قرار المركزي برفع الفائدة على الأسعار يظهر خلال 4 أيام

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن تأثير قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة 2%، الخميس، على أسعار الذهب؛ قد يستغرق 3 أو 4 أيام، وذلك بسبب عطلة نهاية الأسبوع وعطلات البنوك.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب تعود إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

وأوضح أن سوق الصاغة يقيم سعر الذهب بناءً على سعر الدولار في السوق الموازية، حيث ترتفع أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار، والعكس صحيح.

وأكد صعوبة التنبؤ بأسعار الذهب في ظل الأحداث الجارية على المستوى الدولي نظرا لتأثر مستوى الصعود أو الهبوط بعوامل كثيرة، مثل سعر البترول وحالة السلم والحرب والأوضاع الاقتصادية.

وحول تقرير مجلس الذهب العالمي، الذي يشير إلى شراء المصريين 57 طنًا من الذهب خلال عام 2023، قال إن «هذا الرقم غير حقيقي ومبالغ فيه».

وأوضح أن كميات الذهب المباعة في مصر خلال عام 2023 يصعب حصرها بدقة، وذلك لعدم وجود حصر دقيق للكميات المباعة في جميع محال الصاغة بالمحافظات.