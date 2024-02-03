 حماس: نثمن جهود مصر وقطر سعيا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: نثمن جهود مصر وقطر سعيا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة

أحمد علاء
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 9:10 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 9:11 م
ثمن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، جهود مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت: «حركة حماس، ستكون حيث مصلحة شعبنا الفلسطيني، وأولويتنا اليوم هي رفع المعاناة عن أهلنا الصامدين في قطاع غزة، عبر الوصول إلى وقف كامل وشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم، وحماية شعبنا في الضفة، وحماية الأقصى والمقدسات، وحقوق شعبنا الفلسطيني، على طريق تحقيق آماله وتطلّعاته بالعودة والحرية والاستقلال، وبناء دولته الحرة وعاصمتها القدس».

ولفت إلى أن حركة حماس على تواصل وتشاور دائم مع كافة قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، لا سيما شركاء ورفاق الميدان والسلاح.

وتابع: «نثمّن ونشيد بكل المواقف الوطنية المعبّرة عن وحدة شعبنا وتلاحمه مع المقاومة سبيلاً لردع الاحتلال وانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات».

وحذّر من خطورة التعاطي مع الأخبار والتقارير التي تنشرها جهات معادية حول مسار مفاوضات اتفاق التهدئة، بهدف التضليل والتأثير في حالة التلاحم الشعبي والثبات والصمود لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة.

وشدد على أن الحركة ستظل في كل المحطات وفيّة لتضحيات شعبها وخادمة لتطلعاته ونضاله، مؤكدا أن المصدر الوحيد الدقيق والصادق لأي تطور في الأحداث هو ما يصدر عن المقاومة.

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