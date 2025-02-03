«توقيع على منديل» يحول وجهة أفشة من الزمالك إلى الأهلي

كان نادي الزمالك على وشك التعاقد مع محمد مجدي أفشة نجم الأهلي الحالي عندما كان لاعبا بصفوف بيراميدز حتى صيف عام 2019.

قال تامر النحاس وكيل اللاعبين خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس مساء الإثنين "أفشة لاعب يتسم بالذكاء منذ صغره عندما كان لاعبا شابا في صفوف إنبي".

وأشار النحاس "بيراميدز كانت لديه رغبة في انتقال أفشة إلى الزمالك مقابل التعاقد مع إبراهيم حسن".

وتابع "لقد تقابلت مع أفشة وصديقيه في (كافيه) ووقع لي على منديل لإدارة أعماله، وبعدها بثلاثة أيام انتقل أفشة لصفوف الأهلي".

وواصل "أفشة كان يتقاضى 8 ملايين جنيه سنويا في بيراميدز، وتنازل بعد انتقاله إلى الأهلي وارتضى بالحصول على 5.5 مليون جنيه".

وختم تامر النحاس تصريحاته في هذا الشأن "وبعد أول موسم تم تعديل عقد أفشة، فالأهلي عادة يمنح زيادة 500 ألف جنيه سنويا عند تعديل عقود أحد اللاعبين، ولكن مع أفشة نجحت في رفع الزيادة تدريجيا إلى 1.5 مليون جنيه ثم مليون جنيه، وهكذا".