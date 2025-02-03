ستارمر يتوجه إلى بروكسل اليوم في إطار سعيه لإقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي وترامب

من المقرر أن يتوجه كير ستارمر، إلى بروكسل، اليوم الاثنين؛ ليصير بذلك أول رئيس وزراء بريطاني يحضر اجتماعا لزعماء الاتحاد الأوروبي منذ أن تركت المملكة المتحدة التكتل قبل 5 أعوام.

وسيتوجه ستارمر، إلى "قصر إيجمونت" في بروكسل؛ لتناول العشاء مع زعماء الاتحاد الأوروبي، في لقاء يتسم بالصعوبة من الناحية الدبلوماسية والاقتصادية أيضا، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بينما يتجنب الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ستارمر، أمس الأحد، إنه أكد لترامب أنه يريد علاقة تجارية قوية مع الولايات المتحدة.