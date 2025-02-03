أستون فيلا يعلن تعاقده مع أسينسيو

حسم أستون فيلا الإنجليزي صفقة جديدة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية لموسم 2024-2025.

أعلن نادي أستون فيلا في بيان رسمي اليوم الاثنين، تعاقده مع الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد السابق.

أضاف أستون فيلا أن أسينسيو انضم إلى الفريق، على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

ويأتي حسم أستون فيلا لصفقة أسينسيو بعدما نجح في استعارة المهاجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد، من مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن أسينسيو صاحب الـ 29 عاما قد انضم إلى سان جيرمان، في صيف 2023، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه فشل في تثبيت أقدامه بتشكيل سان جيرمان تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي، مما سهل رحيله لـ أستون فيلا.