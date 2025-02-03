ترامب يهدد بتوسيع التعريفات الجمركية لتشمل الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المملكة المتحدة تتصرف بطريقة غير مناسبة، ولكنها اعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل معها.

جاء ذلك ردا على سؤال صباح اليوم الاثنين بشأن ما إذا كان سيستهدف المملكة المتحدة برسوم جمركية.

وأضاف أيضا أن المناقشات مع ستارمر كانت "جيدة للغاية"، مضيفا: "لقد عقدنا اجتماعين. وأجرينا العديد من المكالمات الهاتفية. نحن نتفق بشكل جيد للغاية".

لكن الرئيس الأمريكي قال إن التعريفات الجمركية ستُفرض "بالتأكيد" على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع التكتل هو "أمر بالغ السوء" في ظل واقع "أنهم لا يأخذون أي شيء تقريبا منا بينما (تأخذ الولايات المتحدة) كل شيء منهم."

وفي تصريحات له مساء أمس، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يتأهب لتوسيع نظام التعريفات الجمركية ليشمل كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه أعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى صفقة مع بريطانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).