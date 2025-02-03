قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تمكنت من إدخال 28 شاحنة مساعدات إغاثية في ظل استمرار الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أن الشاحنات تحتوي على ما لا يقل عن 3000 خيمة، وتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك للمساهمة في إيواء العائلات النازحة والتي فقدت منازلها جراء العداون الإسرائيلي في محافظتي غزة وشمال غزة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

وأشارت إلى أنه من المقرر استلام 7000 خيمة إضافية خلال الأيام القادمة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة.

يأتي هذا الدعم كجزء من المساعي الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة آلاف العائلات التي تعيش في ظروف صعبة، في ظل انعدام المأوى والمساعدات الأساسية.



وينص اتفاق وقف إطلاق النار، المؤلف من ثلاث مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا من غزة (غير التايلانديين) في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

وتتضمن بنود الاتفاق مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتي تشمل المساعدات الغذائية والدوائية والإغاثية، 200 ألف خيمة مجهزة، 60 ألف كرفان، مواد لترميم المستشفيات ومحطات المياه، تشغيل المخابز، ‘دخال الوقود والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وانتشال الجثث.