تقارير: الجزائر رفضت مرة أخرى استقبال مرحل جزائري من فرنسا

قالت تقارير فرنسية، اليوم الاثنين، إن السلطات الجزائرية رفضت مرة أخرى اليوم الاثنين استقبال أحد مواطنيها بعد صدور قرار بترحيله من الأراضي الفرنسية، وسط أزمة متصاعدة بين البلدين.

وخضع الرجل عدة مرات إلى التحقيق في مدينة نيس بتهمة "العنف الأسري" قبل أن يصدر قرار من وزارة الداخلية بترحيله الى الجزائر.

وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية، أن السلطات الجزائرية رفضت بطاقة هوية الرجل دون أن تبدي أي أسباب لموقفها.

ومن شأن الموقف الجزائري الجديد أن يزيد من حالة التوتر القائمة بين البلدين بعد اسابيع من رفض الجزائر استقبال مواطنها المؤثر نعمان بوعلام المعروف باسم "دولامن" في المطار بعد قرار ترحيله من فرنسا، بدعوى "عدم احترام باريس للإجراءات القانونية للترحيل".

وصرح النائب الفرنسي عن منطقة "الألب ماريتيم" إريك سيوتي، على قناة أوروبا 1 "هذه فضيحة جديدة وإذلال جديد من الدولة الجزائرية المارقة".

وقال سيوتي "إن سلبية الحكومة في هذه القضية تحولت إلى تواطؤ".



وتتهم الخارجية الجزائرية اليمين المتطرف في فرنسا بشن حملة كراهية ممنهجة ضدها".