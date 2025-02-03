حث وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، الاثنين، على ضرورة أن يبقى الاتحاد الأوروبي متحدا للرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات التكتل.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف كويربو في مقابلة مع محطة «آر.إن.إي» الإذاعية الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي منفتح على التجارة، ويؤيد سوقا عالمية قائمة على العولمة.

ونوه في الوقت نفسه، أن التكتل يجب ألا يكون «ساذجا»، ويجب أن يحمي شركاته ويتأكد من أنها في وضع يسمح لها بمنافسة نظرائها من الدول الأخرى في ظل ظروف عادلة.

وأمر ترامب يوم السبت، بفرض رسوم جمركية على سلع مكسيكية وكندية وصينية.

وتعهد ترامب في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية أيضا، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت يوم الجمعة، إنه لم يتخذ قرارا بشأن موعد تطبيق هذه الرسوم.