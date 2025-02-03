 ردا على تهديدات ترامب.. إسبانيا تدعو لاتحاد أوروبي قوي - بوابة الشروق
الإثنين 3 فبراير 2025 12:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ردا على تهديدات ترامب.. إسبانيا تدعو لاتحاد أوروبي قوي

وكالات
نشر في: الإثنين 3 فبراير 2025 - 11:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 فبراير 2025 - 11:23 ص

حث وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، الاثنين، على ضرورة أن يبقى الاتحاد الأوروبي متحدا للرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات التكتل.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف كويربو في مقابلة مع محطة «آر.إن.إي» الإذاعية الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي منفتح على التجارة، ويؤيد سوقا عالمية قائمة على العولمة.

ونوه في الوقت نفسه، أن التكتل يجب ألا يكون «ساذجا»، ويجب أن يحمي شركاته ويتأكد من أنها في وضع يسمح لها بمنافسة نظرائها من الدول الأخرى في ظل ظروف عادلة.

وأمر ترامب يوم السبت، بفرض رسوم جمركية على سلع مكسيكية وكندية وصينية.

وتعهد ترامب في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية أيضا، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت يوم الجمعة، إنه لم يتخذ قرارا بشأن موعد تطبيق هذه الرسوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك