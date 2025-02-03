أبو الغيط يعرب عن ارتياحه للتطورات الميدانية بالسودان

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي بأن الوزير السوداني أطلع أبو الغيط على آخر تطورات الوضع الميداني في السودان وذلك في ضوء التقدم الذي حققته القوات المسلحة السودانية مؤكداً على التفاف الشعب السوداني حول الجيش.

و في هذا الاطار، قدم الوزير السوداني الشكر للأمين العام على دعم الجامعة للدولة السودانية في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به البلاد.

بدوره، أعرب أبو الغيط عن ارتياحه لاستعادة الجيش السوداني السيطرة على عدد من مدن ولاية الجزيرة، وأكد الأمين العام على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الأزمة في السودان وعلى رأسها وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والحيلولة دون أي تدخل خارجي في شئونها، و إطلاق حوار وطني سوداني شامل على أرضية وحدة البلاد وتكامل ترابها الوطني.