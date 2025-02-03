قال خالد سمير البلتاجي أحد أفراد العائلة التي تنتمي إليها السيدة أم كلثوم، إن كوكب الشرق كانت من المفترض أن تتزوج من "خال" الملك فاروق، وطلبت منه أن يأتي لمنزلها ويطلب يدها من أسرتها كونها لديها عزة نفس كبيرة، حيث كان يرحب الملك فاروق بتلك الزيجة.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن هناك اعتراضات حدثت من جانب أسرة الملك فاروق عرقلت الزيجة، ولم تتم نهائياً كونهم اعترضوا على أصول السيدة أم كلثوم.

وأشار إلى أن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم كتبت وصية قبل رحيلها ولكن لم نسمع عن توزيع تركتها، فربما يكون أحد من أقاربها أخفى تلك الوصية.