أوكرانيا تطالب بإنقاذ أسراها من عمليات الإعدام الروسية

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم الاثنين إن زيادة عدد أسرى الحرب الأوكرانيين الذين تعدمهم القوات الروسية يتطلب تحركا دوليا عاجلا.

وذكرت هيئة تابعة للأمم المتحدة اليوم أنها سجلت "ارتفاعا مقلقا" في عمليات الإعدام المبلغ عنها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال سيبيها على منصة إكس "يجب ألا يندد العالم فحسب، لكن يجب عليه أيضا أن يتخذ إجراءات عاجلة. نحن بحاجة إلى أدوات قانونية دولية جديدة وفعالة، وخطوات ملموسة لمحاسبة الجناة".

انفجار بموسكو

وعلى الصعيد الميداني، قتل شخص وأصيب 4 آخرون في انفجار هز بهو مجمع سكني فاخر بشمال غربي العاصمة الروسية موسكو، واستهدف قائد فصيل مسلح يقاتل القوات الأوكرانية في دونيتسك، بحسب روكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية أن المبنى المستهدف مكون من 29 طابقا، ويقع في مجمع على بعد نحو 12 كيلومترا من الكرملين.

وتعرضت روسيا لسلسلة من الاغتيالات والانفجارات الغامضة منذ إطلاق هجومها ضد أوكرانيا قبل نحو 3 سنوات.

هجوم أوكراني بالطائرات بدون طيار

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون روس إن هجوما بطائرات بدون طيار (درون) شنته أوكرانيا خلال الليل تسبب في اندلاع حريق في منطقة أستراخان الروسية وأدى إلى تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات، في حين تطالب كييف بإنقاذ أسراها لدى روسيا من الإعدام.

وقال إيجور بابوشكين، حاكم منطقة أستراخان في جنوب روسيا، عبر تطبيق تليجرام "حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرات بدون طيار (درون) على أهداف بالمنطقة، بما في ذلك منشآت الوقود والطاقة".

وأضاف أن سقوط طائرة بدون طيار أدى إلى اندلاع حريق، ولم تقع إصابات.

ولم يذكر بابوشكين طبيعة المكان الذي نشب فيه حريق، لكن قناة بازا الإخبارية الروسية على تليجرام المقربة من أجهزة الأمن الروسية قالت إن أوكرانيا هاجمت منشأة لمعالجة الغاز قرب أستراخان.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية إنها علقت الرحلات الجوية من مطارات أستراخان و4 مطارات أخرى قازان ونيجنكامسك وساراتوف وأوليانوفسك لضمان السلامة.

وأضافت على تليجرام أنها علقت الرحلات الجوية مؤقتا من مطار فولجوجراد في جنوب روسيا، لكنها استؤنفت في وقت لاحق.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن هجوما كبيرا ومنسقا بطائرات بدون طيار استهدف مصفاة نفط.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.