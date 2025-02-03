الكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية بشأن جميع القضايا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا، بما في ذلك الاتفاقات بشأن استخدام القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، جاء ذلك وفقا للإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك محادثات بين الجانبين الروسي والسوري في المستقبل القريب.

وأضاف المتحدث: «كما تعلمون، فقد أجرى وفدنا مؤخرا محادثات في دمشق، واتفقنا على مواصلة الاتصالات، وسنواصل الحوار بشأن جميع القضايا، بما في ذلك الاتفاقات بشأن استخدام روسيا لقاعدتها البحرية في طرطوس».

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف قد قال، في مقابلة خاصة مع RT العربية، إن «الرئيس أحمد الشرع ترأس المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق يوم الثلاثاء الماضي».

وأشار إلى أن اللقاء استغرق أكثر من ثلاث ساعات، وشارك فيه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع، بينما ضم الوفد الروسي ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية الروسية.

وأضاف أن الحوار كان «بناء وعمليا، وجرى التأكيد على الطابع الودي لعلاقات الصداقة بين البلدين، والتي تتميز بطابع استراتيجي وتهدف إلى الحفاظ على وحدة واستقلال الجمهورية العربية السورية».