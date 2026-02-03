وزير التعليم يتابع مع مديري ووكلاء المديريات الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

ـ عبد اللطيف: تنفيذ زيارات متابعة ميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني

ـ الوقوف على مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة

ـ انتظام عملية استلام الكتب وضمان وصولها للطلاب دون أي تأخير من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني

ـ متابعة نسب حضور الطلاب والمتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية، لبحث الموقف التنفيذي للعملية التعليمية بما يضمن انطلاق الفصل الدراسي الثاني بانضباط.

دور مدير مديرية التعليم أساسي لنجاح العملية التعليمية

وأكد الوزير، أن المسئولية الملقاة على عاتق مديري ووكلاء المديريات التعليمية مسئولية وطنية كبرى، في ظل الإشراف على تعليم نحو ما يزيد عن 25 مليون طالب يمثلون مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن ثمار ما يتم العمل عليه اليوم سينعكس بوضوح في المستقبل من خلال أجيال من الخريجين القادرين على النجاح والاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أن دور مدير المديرية دور محوري وقوي، ويُعد أحد الأعمدة الأساسية في نجاح العملية التعليمية واستقرارها.

وأضاف عبد اللطيف، أن الوزارة تنظر إلى مديري المديريات ووكلاء المديريات ومديري الإدارات التعليمية باعتبارهم وحدة متكاملة في تنفيذ السياسات التعليمية، لافتا إلى أن أي نجاح أو إخفاق في المنظومة التعليمية يُعد مسئولية جماعية تستوجب التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق الواحد.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مجموعة من الإجراءات، بما يضمن مواصلة الانتظام الكامل داخل المدارس، وتحقيق بداية قوية ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني.

وناقش مع مديري المديريات التعليمية نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والذي تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منه في 20 محافظة، ويجري الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة في 7 محافظات، مؤكدًا ضرورة أن تعكس هذه النتائج صورة حقيقية ودقيقة لمستوى الطلاب الفعلي في مهارات القراءة والكتابة.

إتقان القراءة والكتابة مسئولية مباشرة لمديري المديريات التعليمية

وشدد في هذا الإطار على أن إتقان القراءة والكتابة مسئولية مباشرة لمديري المديريات التعليمية، ولا يجوز انتقال أي طالب من صف دراسي إلى آخر دون امتلاكه الحد الأدنى من هذه المهارات الأساسية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير، تنفيذ زيارات متابعة ميدانية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بما في ذلك الوقوف على مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة، ومتابعة النتائج على أرض الواقع، والتأكد من التزام المدارس بتحقيق المستويات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك الزيارات.

وخلال الاجتماع، تابع "عبد اللطيف"، موقف تسليم المديريات التعليمية للكتب المدرسية، موجهًا بضرورة الوصول إلى نسبة تسليم 100%، والتأكد من خلو مخازن المديريات من أي كتب، على أن يتم تسليمها للمدارس أولًا بأول، ومشددًا على أهمية انتظام عملية استلام الطلاب الكتب الدراسية وضمان وصولها لهم دون أي تأخير من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.

وأكد أهمية متابعة نسب حضور الطلاب، مشددًا على دور مديري المديريات التعليمية في المتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم، وضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير، ضرورة الحفاظ على هيبة المعلم والمدرسة، وضمان انضباط العملية التعليمية بما يحقق بيئة تعليمية جادة، مؤكدًا تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم وحسم ودون أي تهاون.

وفي إطار العمل على إنهاء نظام الفترات المسائية، استعرض عبد اللطيف إجراءات الوزارة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية بالمدارس بالكامل.

كما أعلن أنه سيتم طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على شكل وطبيعة الامتحانات.

وأكد الوزير أهمية تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نظافة المدارس والفصول، ومعالجة أي ملاحظات تتعلق بالسلامة داخل المدرسة بشكل فوري، وكذلك أهمية التوسع في أعمال التشجير داخل المدارس، لما لها من دور في توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب، موجهًا بضرورة استغلال المساحات المتاحة داخل المدارس لتنفيذ أعمال التشجير، ومتابعة صيانتها بشكل دوري، وكذا أهمية تنفيذ أعمال الدهانات داخل المدارس، مع متابعة حالتها وصيانتها بما يضمن الحفاظ على مستوى لائق للمدارس، وبما يسهم في خلق مناخ تعليمي جاذب وداعم للعملية التعليمية.

كما وجه بأهمية مواصلة المتابعة الدورية للمدارس الدولية وتنفيذ زيارات متابعة ميدانية مستمرة، والتأكد من التزامها بتدريس مواد الهوية الوطنية المقررة (اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية)، فضلًا عن مراجعة كافة الإجراءات التي وجهت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان سلامة الطلاب.

وفي ختام الاجتماع، أكد عبد اللطيف على متابعته الدقيقة لحزمة التوجيهات والإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني لضمان مواصلة انضباط العملية التعليمية في مدارس الجمهورية.