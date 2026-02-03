الاحتلال يزعم العثور على قذائف الهاون داخل حقائب مساعدات الأونروا

زعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، العثور على نحو 110 قذائف هاون مخبأة في حقائب مساعدات إنسانية تابعة لوكالة «الأونروا»، خلال عملية نفذتها قوات اللواء السابع فيما يسمى منطقة «الخط الأصفر».

وادعت إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، العثور على عدد من الصواريخ ومعدات قتالية أخرى مخبأة في بطانيات وأكياس مساعدات تابعة للوكالة الأممية.

وأقر الكنيست في أكتوبر 2024 قانونا يحظر عمل الأونروا ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، وذلك ضمن حملة واسعة تشنها إسرائيل على الوكالة منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة قبل أكثر من عامين.

وتعاني الوكالة من أزمة مالية طاحنة تحت وطأة تحريض إسرائيل دوليا عليها واتهامها بالارتباط بصلات مع حركة حماس، وهو ما نفته مرارا «الأونروا» والأمم المتحدة، التي شددت على حياد الوكالة.

وأُسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعتمد الوكالة في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتعد الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات «أونروا» في ظل تداعيات حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة يوم 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وقبل أيام، حذر حسين الشيخ نائب رئيس فلسطين، من تداعيات الحملة الإسرائيلية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ودعا إلى اتخاذ «مواقف صارمة» ضد تل أبيب.

وقال الشيخ، في بيان، إن الحملة الإسرائيلية المتواصلة على مؤسسات وكالة الأونروا تهدد بوقف عملها الإنساني في فلسطين، ما سينعكس سلبا على قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني.