يستعد أهالي مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر اليوم للاحتفال بـ"عيد النص"، تزامنا مع منتصف شهر شعبان، وهو عيد سنوي يحتفل به المواطنون صغارا وكبارا كل عام بالخروج في مسيرة الهودج والجمال بشوارع المدينة بفرق الربابة والمزمار البلدي، وتوزيع الحلوى والعصائر وتبادل التهاني والتبريكات.

وقال وصفي تمير، المؤرخ التاريخي لمدينة القصير، في تصريحات لـ"الشروق"، إنه مع منتصف شهر شعبان يستعد الجميع لـ"عيد النص" بموكب الهودج والجمال، لافتا إلى أن أهالي القصير يحتفلون بهذه المناسبة منذ مئات الأعوام ميراثا عن الأجداد، حيث تناقل أهالي القصير عبر العصور أن الاحتفال يمثل مرور كسوة الكعبة يرافقها 30 ألفا من حجاج بيت الله الحرام متجهين إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء القصير جنوب المحافظة.

وعن مسيرة "المحمل"، يقول إنها عادات وتقاليد تعود لقديم الزمان، فكان يوجد ما يسمى قديما بالمحمل المصري، وكان عبارة عن هودج توضع فيه كسوة الكعبة، والمحمل عبارة عن هودج فارغ، أما الكسوة فكانت توضع في صناديق مغلقة وتحملها الجمال، ومنها أطلق عليها مسمى "المحمل".

وتبدأ تجمعات الجمال، وكل جمل يحمل تابوتا مكسوا بقماش من الحرير أو قماش "الستان" الزاهي، وعلى فرقة المزمار استقدامه من أمام مقرها حتى منطقة الشيخ عبدالغفار، ومع اكتمال الموكب تبدأ المسيرة الأولى الصباحية، ثم التوجه إلى جنينة "أبو سعيد" بالعوينة ويمكثون بها حتى صلاة العصر، وتتمايل الجمال على صوت المزمار وسط فرحة عارمة من الأهالي.