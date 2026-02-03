فاطمة المعدول تحصد جائزة التميز لأفضل متحدث في ندوة الطفل بمعرض الكتاب

فازت الكاتبة والخبيرة في أدب الطفل فاطمة المعدول بجائزة «التميز» التي أطلقها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، حيث حصلت على جائزة التميز لأفضل متحدث في ندوة الطفل.

وجاء فوز فاطمة المعدول تقديرًا لمشاركتها المؤثرة وطرحها المتميز خلال ندوة الطفل، وما قدمته من رؤى وخبرات ممتدة في مجال أدب الطفل، ودورها البارز في دعم ثقافة القراءة وتنمية وعي الأطفال من خلال المحتوى الثقافي والإبداعي.

وتندرج جائزة «التميز» ضمن منظومة الجوائز الجديدة التي أُطلقت لأول مرة هذا العام برعاية رعاة المعرض، في إطار دعم الكفاءات الثقافية وتشجيع الفاعلين في مختلف مجالات العمل الثقافي، خاصة تلك المعنية بالطفل وصناعته المعرفية.

ويؤكد هذا التكريم المكانة التي تحتلها فاطمة المعدول كأحد أبرز الأصوات المؤثرة في مجال ثقافة الطفل في مصر والعالم العربي.