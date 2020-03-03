رئيس الوزراء اليمني: معركة الجيش مع مليشيا الحوثي تمر بمرحلة حاسمة

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أكد معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء بأن معركة الجيش الحكومي مع ميليشات الحوثيين، تمر بمرحلة حاسمة.

وقال عبدالملك، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن "شعبنا وامتنا العربية تعيش أخطر لحظات الصراع مع مشروع إيران وأذيالها في موطن العروبة".

وأشار إلى أن المعركة "الوجودية والمصيرية التي يخوضها الجيش الوطني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية باتت اليوم في منعطف خطير يتطلب منا جميعاً مزيداً من رص الصفوف وتوحيد الجهود والابتعاد عن الحسابات الضيقة وتغليب المصالح الوطنية العليا".

وشدد عبدالملك على ضرورة العمل حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء "الانقلاب" وتلبية تطلعات الشعب، مؤكدا أن هناك استعدادات جارية لتحرير محافظة الجوف من المليشيات، وترتيبات للانتقال إلى مرحلة الهجوم "وردع المليشيات الحوثية.

وثمن عبدالملك "الدور والاسناد اللوجستي الكامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية الذين يساهمون في تحمل عبء كبير في العملية العسكرية لاستكمال انهاء الانقلاب".