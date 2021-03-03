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الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 10:14 ص

أدانت وزاره الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس المحتلة.

وحملت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن هذا الاعتداء وعن التصعيد الحاصل في استهداف الأماكن المقدسة ودور العبادة المسيحية والإسلامية وحرية الوصول إليها، وكذا استهداف عشرات الأماكن والمقامات الدينية والأثرية والتاريخية في طول الضفة الغربية وعرضها.

واعتبرت الخارجية، أن هذه الاعتداءات تمثل دعوة صريحة للحرب الدينية لإخفاء الطابع السياسي للصراع.

وطالبت في بيانها، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وللمقدسات المسيحية والإسلامية خاصة، بما في ذلك ضمان حرية العبادة كجزء مهم في اتفاقيات جنيف على القوة القائمة بالاحتلال الالتزام به.

كان مستوطنون، أشعلوا النار أمس في دير الكنيسة الرومانية في القدس، وهو الاعتداء الرابع على الكنيسة ذاتها خلال أقل من شهر.

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