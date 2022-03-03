قذيفة تصيب محطة القطارات الرئيسية في كييف

أصابت قذيفة المنطقة الجنوبية من محطة القطارات الرئيسية في كييف في ضربات جوية روسية جديدة في العاصمة، وفقا لشركة أوكرزاليزنيتسيا الأوكرانية للسكك الحديدية.

وقالت الشركة إن المحطة أصيبت بأضرار طفيفة، مضيفة أن الهجوم وقع بينما كان يتم نقل آلاف النساء والأطفال إلى أماكن آمنة على متن قطارات.

ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا. وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان بالقرب من القضبان، إلا أن أوكرزاليزنيتسيا ذكرت أن خدمات القطارات ستستمر.

وانطلقت صافرات الإنذار من غارات جوية في مختلف أنحاء المدينة مساء اليوم. وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على قناة تليجرام أن "الوضع معقد" حيث سمع دوي عدة انفجارات في المدينة.