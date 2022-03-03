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استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت.

وجاءت أسعار الحديد للطن الواحد، على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل نحو 15300 جنيه.

استقر سعر حديد بشاي ليسجل 15250 جنيها.

واستقر سعر حديد العتال ليسجل نحو 15250 جنيها.

واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل نحو 14900 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 15200جنيه.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 14900 جنيه.

وجاءت أسعار طن الأسمنت على النحو التالي:

ارتفع سعر أسمنت المسلح 13 جنيها ليسجل 1363 جنيها.

وقفز سعر أسمنت النصر 25 جنيها ليسجل 1330 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت لافارج 20 جنيها ليسجل 1350 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت وادي النيل 30 جنيها ليسجل 1330 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت حلوان 18 جنيها ليسجل 1353 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت السويدي 18 جنيها ليسجل 1373 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.