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افتتاح المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية بمحافظة كفر الشيخ

حاتم جمال الدين
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 6:04 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 6:04 م

تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية بعنوان "المشروع القومي لتطوير الريف المصري.. نحو حياة كريمة لقرى كفر الشيخ"، في قصر ثقافة كفر الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس 2022.

 

ويتضمن المؤتمر أربعة محاور وهي الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي، الثقافي، بالإضافة لمائدة مستديرة بعنوان "آفاق التنمية الشاملة لقري كفر الشيخ"، كما تستضيف أربعة قرى من قرى كفر الشيخ الجلسات البحثية.

 

يذكر أن المؤتمر يأتي ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة في المشاركة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تتضمن تنظيم مسابقة بين الباحثين بالمحافظات حول أثر المبادرة على القرى.


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