ألمانيا: 45 ألف شخص يتظاهرون في ميونخ احتجاجا على الهجوم الروسي

أفادت الشرطة الألمانية في ميونخ بأن أكثر من 45 ألف شخص تظاهروا مساء اليوم الأربعاء، احتجاجا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وحمل الكثيرون رايات ولافتات باللون الأصفر والأزرق وهما لونا العلم الأوكراني الوطني، وحمل أطفال لافتات مكتوبا عليها " من فضلكم دعوا السلام ينتصر" " والسلام للجميع".

وشارك رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر في المظاهرة، التي حملت شعار "السلام في أوروبا والتضامن مع أوكرانيا"، وقال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" لن نقبل أبدا تحت أي ظرف بحرب وحرب عدوانية غير مبررة في أوروبا".

وأضاف زودر: "نحن الآن جميعا أوكرانيون" وتحدث عن الالتزام حيال أوكرانيا المتمثل في المساعدات التي تقدمها ولاية بافاريا.

كما تظاهر نحو 300 شخص في مدينة تيجرنزيه في مكان غير بعيد عن فيلا الملياردرير الروسي اليشر أوسامانوف، وحمل الكثير من المتظاهرين لافتات مكتوبا عليها "أوقفوا بوتين" و"أوقفوا الحرب في أوكرانيا الآن"، ودهن البعض وجوههم باللونين الأصفر والأزرق،وهما لونا علم أوكرانيا.

وترددت أقاويل إن أوسمانوف غادر ألمانيا أول أمس الاثنين.