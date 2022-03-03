خدمة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 34 مدنيا وإصابة 285 آخرين في الهجمات الروسية على خاركيف

أسفرت الهجمات الروسية على منطقة خاركيف، بشمال شرق أوكرانيا، عن مقتل 34 مدنيا وإصابة 285 آخرين في غضون 24 ساعة حتى صباح اليوم الخميس، وذلك وفقا لما أعلنته خدمة الطوارئ الأوكرانية.

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "العدو واصل قصف الأحياء السكنية والمستوطنات بأكملها بقنابله الفتاكة وقذائفه والقذائف الصاروخية".

وأضافت الخدمة في بيان لها، أن عشرات الحرائق نجمت عن دخول ذخائر للمنازل والمباني الإدارية.

وأشارت إلى أنه في منتصف الليل كانت هناك غارة جوية مكثفة على مدينة "إيزيوم" استمرت ساعتين وألحقت أضرارا بمبنى سكني مكون من خمسة طوابق، موضحة أنه بالإضافة إلى ذلك أثرت غارة جوية مكثفة على منطقة "سالتيفكا" السكنية وتضررت المباني الشاهقة.