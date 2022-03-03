إيطاليا تسجل 37 ألفا و946 إصابة جديدة بكورونا و214 وفاة

سجلت إيطاليا 37 ألفا و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 214 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 12 مليونا 867 ألفا و918، والوفيات إلى 155 ألفا و214 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 134 مليونا و318 ألفا و859 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.