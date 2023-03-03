وزير الدفاع الأوكراني: الحرب الروسية قد تنتهي بانتصار بلادنا هذا العام

يرى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف، أن الحرب الروسية قد تنتهي بانتصار بلاده هذا العام.

وقال ريسنيكوف، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أنا متفائل، وأرى الوضع في ساحة المعركة، وأرى تطور الدعم، وأرى حقا أن هناك فرصة لإنهاء هذه الحرب بانتصارنا هذا العام"، موضحا أن الهدف هو "تحرير جميع أراضينا المحتلة منذ فترة حتى حدودنا المعترف بها دوليا عام 1991".

كما تطرق ريسنيكوف إلى الوضع الصعب في مدينة باخموت المتنازع عليها بشدة، ولم يستبعد أن "تقع في قبضة الروس"، موضحا أن هذا سيعني بالنسبة للروس فقط "أنهم يحققون نصرا صغيرا".

وتعد باخموت الجزء الرئيسي من خط الدفاع بين مدينتي سيفرسك وباخموت في منطقة دونيتسك، والذي تم إنشاؤه بعد العملية العسكرية الروسية في سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك. وإذا سقطت المدينة، فإن الطريق إلى المدينتين الرئيسيتين سلوفيانسك وكراماتورسك سيفتح أمام القوات الروسية، وبالتالي يقترب الاستيلاء الكامل على منطقة دونيتسك.