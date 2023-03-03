واشنطن بوست: الصراع يحتدم حول مدينة باخموت والقوات الروسية على وشك السيطرة عليها

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على الصراع العنيف الذي يدور في الوقت الراهن حول مدينة باخموت الاستراتيجية في شرق أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأضاف المقال، الذي شارك في كتابته كل من أندرو جيونج وجون هادسون، أن القوات الروسية باتت على وشك السيطرة على المدنية بعد صراع دام استمر لعدة شهور بين الجانبين، لافتا في نفس الوقت إلى أن عناصر جماعة فاجنر الروسية أعلنت اليوم الجمعة، إحكام حصارها حول المدينة في الوقت الذي تؤكد فيه القوات الأوكرانية أنها مازالت قادرة على الدفاع عن المدينة ولم تتلق أي أوامر من القيادة العليا بالانسحاب.

ويوضح المقال أن القوات الروسية تسعى منذ عدة أشهر للسيطرة على مدينة باخموت لما في ذلك من تحقيق انتصار معنوي لها، حيث إن السيطرة على المدينة تفسح المجال لموطئ قدم للقوات الروسية في منطقة دونباس.

ويلقي المقال الضوء على تصريحات رئيس جماعة فاجنر الروسية يافجيني بريجوجين، التي يؤكد فيها أن "طرفي الكماشة قد أحكما الخناق على مدينة باخموت"، مضيفا أنه يتحدث من فوق سطح أحد المنازل في المدينة.

ويشير المقال في هذا السياق إلى ما ذكره أحد الجنود الأوكرانيين أن القوات الروسية تحاصر المدينة من ثلاثة جهات في الوقت الحالي بينما تشتد حدة القتال على الجبهة الجنوبية من المدينة.

ويتناول المقال الموقف في واشنطن في ظل هذه التطورات، حيث يوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتز في البيت الأبيض اليوم الجمعة خلال زيارة عمل يجري خلالها الطرفان محادثات حول الموقف الحالي في أوكرانيا.

ويضيف المقال أنه من المتوقع، طبقا لما ذكره المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن يناقش كل من بايدن وشولتز محادثاتهما التي جرت مؤخرا مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

ويضيف المتحدث الرسمي، كما يقول المقال، أن بايدن وشولتز سيناقشان أيضا المساعدات العسكرية التي تقدمها الصين لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

ويتناول المقال في الختام المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حيث يشير إلى إعلان الولايات المتحدة اليوم الجمعة، عن معونات عسكرية إضافية لكييف تشمل ذخائر ومعدات عسكرية أخرى بما قيمته 400 مليون دولار، مشيرا إلى أن إجمالي حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا يصل إلى ما يربو على 24 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك.