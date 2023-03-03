 الأزياء الصومالية والموسيقى في غانا.. زووم إفريقيا من قلب القارة السمراء - بوابة الشروق
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الأزياء الصومالية والموسيقى في غانا.. زووم إفريقيا من قلب القارة السمراء


نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 4:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 4:12 ص

تقدم الإعلامية سالي عاطف حلقة جديدة ومميزة من برنامج "زووم افريقيا"على قناة CBC، تتضمن فقرات عن الأزياء والغناء داخل القارة السمراء.

عن الأزياء الإفريقية المتميزة بجمالها أجرت الإعلامية سالي عاطف لقاء مع رقية، مصممة أزياء من دولة الصومال، للتعرف على أشهر الأزياء في دولتها.

 من الصومال إلى أفريقيا الوسطى استضافت سالي عاطف عبدالصمد عمر، للتعرف على أهم وأشهر الأماكن السياحية في أفريقيا الوسطى وعاداتهم وتقاليدهم، وحكاية الأمبراطور بوكاسا.

عن الفن في أفريقيا أجرت الإعلامية سالي عاطف لقاء مع المطرب الغاني ايبنزر، للحديث عن الموسيقي والغناء في غانا.

 


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