رئيس اتحاد جدة السعودي يلمح إلى انضمام ميسي للفريق

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ألمح أنمار الحائلى رئيس نادى اتحاد جدة السعودي ، إلى إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف العميد.

وقال الحائلي: "الطموح حق مشروع للجميع،هذا الأمر يحتاج إلى وقت ".

وجاء رد الحائلي خلال مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، على تساؤلات الجماهير بشأن أخبار صفقات النادي المتوقع إبرامها الصيف المقبل.

وقال الحائلي في الفيديو المتداول ردًّا على سؤال حول إمكانية التعاقد مع ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي : "الطموح حق مشروع للجميع، قل إن شاء الله، هذا الأمر يحتاج إلى وقت وترتيب ".

ووجه مصور الفيديو سؤالًا للحائلي حول كيليان مبابي هداف سان جيرمان: "الكل يقول ما شاء الله القدرة المالية للاتحاد بإمكانها إحضار كيليان مبابي، ليقول: "إن شاء الله دعواتكم".

وأضاف بسؤاله عن إمكانية حضور الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد الإسباني والبرازيلي نيمار نجم سان جيرمان :"نتمنى حضور كل هؤلاء اللاعبين للاتحاد".

وكانت تقارير صحفية كشفت عن نية نادي الاتحاد التقدم بعرض ضخم للتعاقد مع ميسي.

وبحسب التقارير، سيحصل ميسي على راتب سنوي قدره 94 مليون دولار.