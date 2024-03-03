نتنياهو يصدر تعليمات للسفير الإسرائيلي لدى أمريكا بتجاهل زيارة جانتس إلى واشنطن

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعليمات للسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوج بعدم المساعدة في زيارة بيني جانتس، الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي إلى واشنطن، بزعم أنها تتناقض مع اللوائح.

وأضاف المكتب أن الحكومة لن تتحمل تكلفة الزيارة. ومن المقرر أن يلتقي جانتس مع نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية واي نت اليوم الأحد.

وكانت هيئة البث العامة قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن السفارة الإسرائيلية في واشنطن تلقت تعليمات بعدم تسهيل زيارة بيني جانتس، الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، إلى الولايات المتحدة، بعد عدم الحصول على إذن من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طبقا لما ذكرته هيئة البث العامة.

وتردد أن نتنياهو غضب من قرار جانتس، للسفر لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين كبار بدون موافقته.

وذكر موقع واي نت أن مصدرا مقربا من نتنياهو قال إن رئيس الوزراء "أوضح للوزير جانتس أن دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".

وقال المصدر إن الزيارة تم تنظيمها بشكل مخالف للأنظمة الحكومية، التي "تتطلب من كل وزير الحصول على موافقة مسبقة على السفر من رئيس الوزراء بما في ذلك الموافقة على خطة السفر".