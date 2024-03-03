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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمحور الضبعة

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 10:39 ص | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 10:39 ص

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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