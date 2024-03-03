أعلنت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عن ظهورها كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت أيتن صورًا للشخصية التي تجسدها في العمل على حسابها بإنستجرام وكتبت: "انتظرونى ضيفة خفيفة فى مسلسل جودر بطولة صديقى العزيز ياسر جلال فى دور فاطمة، إخراج إسلام خيرى فى رمضان".

يشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنان ياسر جلال، عددًا من الفنانين منهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد ومحمد الدمراوي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

تدور أحداث المسلسل حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.