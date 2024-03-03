فرح الديبانى تحصل على جائزة المرأة العربية من منظمة London Arabia

حصلت مغنية الأوبرا المصرية فرح الديباني على جائزة "المرأة العربية لعام 2024" من منظمة London Arabia؛ لجهودها في مجال التبادل الثقافي.



وقالت فرح بعد استلام الجائزة: تم ترشيحي من بين عدد كبيرمن السيدات لهذه الجائزة، وقد اختارني مجلس أمناء منظمة لندن العربية للفوز بها هذا العام.



وأضافت: حصل من قبل على هذةً الجائزة شخصيات عربية بارزة مثل الأم تريزا وماجدة الرومي وغيرهما.



وقالت فرح: هذه المنظمة تدعم المرأة العربية الناجحة في كافة المجالات على المستوى الدولي، وكنت المصرية الوحيد ة التي حصلت عليها.



حضر حفل توزيع الجوائز شخصيات بريطانية وعربية بارزة مثل نصرت غاني وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الأعمال والتجارة، وبارعة علم الدين، الصحفية اللبنانية العالمية، التي قامت بتسليم الديبانى الجائزة على المسرح، والشيخ فواز الخليفة، عميد مجلس السفراء العرب في لندن وًحضر أيضا السفير المصري في لندن شريف كامل، الى جانب عدد من الشخصيات العربية النسائية من قطر والسعودية والبحرين. فرح تحدثت عن دورها فى مجال التبادل الثقافى في إحدى جلسات الدورة الأولى لقمة المرأة العربية.



يذكر أن الاحتفالية تنظمها منظمة لندن العربية، وعقدت في لانكستر هاوس.