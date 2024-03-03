قال نادر السيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة القمة المقبلة فى نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها فى السعودية يوم الجمعة المقبل 8 مارس، ستكون قوية للغاية بين الفريقين وغير متوقع الفائز بها.

وقال نادر السيد فى تصريحات إذاعية :" مباراة الأهلي والزمالك فوق التوقعات، ولكن النادي الأهلي يتفوق من حيث التجانس أمام الزمالك، الأهلي الفترة الحالية أفضل من حيث التناغم بين الفريق ككل.

وأضاف:" النهائي سيكون صعب بين الفريقين والأهلي والزمالك دائمًا مباراة يكون الاهم بها أن كل مدير فني يقوم بعمل دوافع كبيرة من أجل التتويج باللقب.

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق الثامن من مارس على ملعب الأول بارك.