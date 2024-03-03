كشف ملابسات ادعاء شخص تعرضه للسرقة والاستيلاء من على 5 مليون و650 ألف جنيه بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة من كشف ملابسات ادعاء شخص بتعرضه لواقعة سرقة والاستيلاء منه على مبلغ 5 مليون و650 ألف جنيه في الجيزة.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من (شريك بمصنع بلاستيك - كائن بمدينة السادات المنوفية) بأنه حال سيره بسيارة قيادته (مستأجرة) بدائرة القسم فوجئ بـ4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ملاكى "بدون لوحات معدنية" ، بحوزة أحدهم سلاح نارى (طبنجة)، وقاموا بالإستيلاء على مبلغ مالى 5,650 مليون جنيه "سبق تحصيله من أحد عملائه".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته أقر باختلاقه الواقعة بسبب تحصيله مبلغ (4,1 مليون جنيه) من 4 أشخاص محددين لتغييرها للعملة الأجنبية من (عاطل - مقيم بدائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة) نظير تحصله على فارق فـى السعر، وعقب تسليمه المبالغ للأخير بالإضافة إلى مبلغ (3 مليون جنيه) خاصة به "تم ضبطه لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى"، ولدى مطالبة أصحاب المبالغ المالية ادعى بتعرضه للسرقة لإيهامهم بسرقة أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.