وفاة فتاة وإصابة 12 شابا في انقلاب حافلة سياحية في منتجع تزلج بجبال الألب

لقيت فتاة (15 عاما) حتفها وأصيب 12 شابا، عندما انقلبت حافلة تقل مجموعة من الأشخاص من نورماندي في شمال فرنسا، إلى منتجع للتزلج في جبال الألب، على جانبها، في طريق سريع، بالقرب من "ديجون" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ولم يعرف سبب الحادث، حسب وسائل إعلام فرنسية، استنادا إلى معلومات من الشرطة.

وأظهرت تحقيقات أولية أن السائق، لم يكن تحت تأثير الكحول أو غيره من المخدرات.

ووصف وزير النقل، باتريس فيرجريت، الحادث بأنه مأساوي.

ووقت وقوع الحادث، كانت الحافلة تقل 41 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين خمس و15 عاما إلى جانب عشرة بالغين.