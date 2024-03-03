أحمد سالم: الأهلي لم يكن طرفا في أزمة كهربا

تحدث أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن انتهاء أزمة غرامة محمود كهربا، لاعب الأهلي، والتي قام بسدادها لصالح الزمالك خلال الأيام الماضية، نافيا أن يكون الأهلي طرفا في تلك الأزمة من الأساس.

قال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج «البريمو» على قناة «TeN»:" الأهلي لم يكن طرفًا في أزمة غرامة محمود كهربا لدى الزمالك، فهي قضية بين اللاعب ونادي الزمالك فقط، وانتهت تمامًا بسداد قيمة الغرامة المستحقة".

أتم أحمد سالم:" هناك العديد من الأزمات على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك، وعلى رأسها مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، وكذلك المغربي خالد بو طيب المهاجم السابق للفريق".

وكانت أزمة محمود كهربا قد انتهت الأيام الماضية بسداد كهربا الغرامة المستحقة لدى نادي الزمالك ليسدل الستار على واحدة من أكبر القضايا في الكرة المصرية الأعوام الماضية.