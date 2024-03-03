أكد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، أنه لا يسعى إلى الربح من وراء مشروعاته في مصر، قائلا: «أنا ‏والله العظيم ما قصدي الربح في مصر، وأقسم بالله، أنا الحمد الله استثماراتي داخل وخارج الإمارات، لكن حبي ‏لمصر هو أن يكون لي شيء يقال في يوم الأيام والله خلف شارك ووضع شيء له اسم في مصر». ‏

وأضاف خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» ‏مساء ‏السبت، إنه اشترى قطعة أرض منذ قرابة العام بمنطقة صلاح سالم منذ 3 أشهر وطلب ترخيصًا لبناء فندق، لكنه ‏لم يحصل عليه وقوبل الطلب بالرفض بعد مرور 3 أشهر.‏

وأضاف أن شارع صلاح سالم يعد من أجمل المناطق في القاهرة، موضحا أن الفندق سيكون إضافة جمالية للمدينة، ‏خاصة أنه سيكون على غرار أجمل الفنادق في العالم، لافتا إلى عدم تلقيه أي رد على طلبه لبناء مدارس ‏ومشروعات أخرى في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة‎.‎

وأوضح أن مطار هيثرو التاريخي في العاصمة البريطانية لندن استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ‏مضيفا أن: «الحكومة البريطانية باعت مبنى وزارة الدفاع البريطانية التاريخي الذي كان ونستون تشرشل يدير منه الحرب ‏العالمية».‏