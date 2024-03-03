أكد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، أنه لا يسعى إلى الربح من وراء مشروعاته في مصر، قائلا: «أنا والله العظيم ما قصدي الربح في مصر، وأقسم بالله، أنا الحمد الله استثماراتي داخل وخارج الإمارات، لكن حبي لمصر هو أن يكون لي شيء يقال في يوم الأيام والله خلف شارك ووضع شيء له اسم في مصر».
وأضاف خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إنه اشترى قطعة أرض منذ قرابة العام بمنطقة صلاح سالم منذ 3 أشهر وطلب ترخيصًا لبناء فندق، لكنه لم يحصل عليه وقوبل الطلب بالرفض بعد مرور 3 أشهر.
وأضاف أن شارع صلاح سالم يعد من أجمل المناطق في القاهرة، موضحا أن الفندق سيكون إضافة جمالية للمدينة، خاصة أنه سيكون على غرار أجمل الفنادق في العالم، لافتا إلى عدم تلقيه أي رد على طلبه لبناء مدارس ومشروعات أخرى في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأوضح أن مطار هيثرو التاريخي في العاصمة البريطانية لندن استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مضيفا أن: «الحكومة البريطانية باعت مبنى وزارة الدفاع البريطانية التاريخي الذي كان ونستون تشرشل يدير منه الحرب العالمية».