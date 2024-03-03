انتهاء اليوم الأول من مباحثات القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وحماس وقطر

كشف مصدر رفيع المستوى عن انتهاء اليوم الأول من المباحثات بالقاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس وقطر، مشيرًا إلى أنه «من المنتظر استئنافها باكرا»، وذلك حسبما أفادته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، مساء الأحد.



وفي وقت سابق، قال مصدر كبير في حركة حماس لشبكة CNN، إن وفدا من حماس وصل إلى القاهرة، الأحد، لإجراء مزيد من المحادثات.



ورفض المصدر تأكيد أي تفاصيل حول مواقف الحركة أو مطالبها، معتبرا أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام «تكهنات وتسريبات».



ولم يذكر المصدر من كان ضمن الوفد، وطلب عدم ذكر اسمه لحديثه عن مفاوضات مغلقة.



وما تزال تُوجد ثلاث نقاط شائكة على الأقل قبل أن توافق حماس على اتفاق بشأن المحتجزين ووقف مؤقت لإطلاق النار، حسبما صرح مصدر رفيع المستوى في الحركة المسلحة لشبكة CNN، الأحد.



وقال المصدر إن تلك النقاط هي: وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال.



وتحدث المصدر لشبكة CNN مع عودة وفد حماس إلى القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات، وبعد يوم من تصريح مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين بأن إسرائيل «قبلت بشكل أساسي» اقتراحًا لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.



وقال مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات لشبكة CNN، الأحد، إن هناك تقدمًا، لكنه بطيء جدًا.



وأضاف المصدر أنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الـ48 ساعة القادمة.



وأشار هذا المصدر إلى أن هناك قضيتين رئيسيتين تعطلان التوصل إلى اتفاق، مضيفًا: «بدون موافقة إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار أو على الأقل إيجاد مسار لوقف إطلاق النار، فإن حماس لن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين».



وأضاف: «ويجب توافر ضمان بوصول قدر معين من المساعدات إلى شمال غزة وجنوبها.. بدون ذلك، فمن غير المرجح أن نرى أي تقدم».