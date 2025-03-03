الفاتيكان: البابا فرنسيس تلقى العلاج وتغلب على انتكاسة خلال تعافيه من الالتهاب الرئوي

استيقظ بابا الفاتيكان فرنسيس وتلقى العلاج، اليوم الاثنين، بعد أن تغلب -على ما يبدو- على انتكاسة خلال فترة تعافيه من الالتهاب الرئوي.

وقال الفاتيكان إن حالته مستقرة، وأنه لم يعد يستخدم أجهزة التنفس الصناعي ولا يظهر أي علامة على وجود عدوى جديدة يعاني منها بعد الأزمة التنفسية التي تعرض لها في مطلع الأسبوع الجاري.

وقال الفاتيكان في تحديثه من مستشفى "جيميلي"، التي تم نقل فرنسيس إليها منذ 14 من فبراير: "لقد استراح البابا بصورة جيدة طوال الليل".

وشرب البابا القهوة وتناول الإفطار، اليوم الاثنين، بينما لا يزال يخضع للعلاج.

وكان الأطباء قد أفادوا وفي وقت سابق بأن البابا، البالغ من العمر 88 عاما، أمضى أمس الأحد بأكمله بدون استخدام قناع التنفس الصناعي غير الجراحي الذي يضخ الأكسجين إلى رئتيه، والذي كان قد اضطر إلى استخدامه بعد تعرضه لنوبة سعال وأزمة يوم الجمعة الماضي.