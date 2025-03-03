رضا سليم يظهر في مران الأهلي بـ عكازين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حضر المغربي رضا سليم لاعب الأهلي مران الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة مستندا على عكازين.

وعقد رضا سليم جلسة سريعة مع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالأهلي للتنسيق حول ترتيبات البرنامج العلاجي للاعب المغربي بناء على تقرير الخبير الذي أجرى له جراحة في غضروف الركبة بالنمسا يوم 18 فبراير الماضي.

وسيغيب رضا سليم عن صفوف الأهلي لنهاية الموسم الجاري، وتم رفع اسمه من قائمة الفريق ليحل مكانه التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق.

وأصيب رضا سليم خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري التي أقيمت يوم 22 ديسمبر الماضي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول ببطولة الدوري.