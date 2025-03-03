أفادت تقارير عبرية، بأن منفذ عملية الطعن التي وقعت في مدينة حيفا المحتلة في وقت سابق اليوم الاثنين، هو شاب ينتمي للطائفة الدرزية من مدينة شفا عمرو ويدعى يثرو شاهين.

وقالت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق اليوم، إن مستوطنا قتل وأصيب 4 آخرين على الأقل في عملية طعن وإطلاق نار بمحطة الحافلات المركزية في حيفا.

وحسب المعلومات الأولية؛ وصل منفذ العملية بواسطة حافلة أقلته من شفا عمرو حتى المحطة المركزية العامة في حيفا، ونزل المنفذ من الحافلة وما أن دخل مركزا تجاريا حتى أشهر سكينه وردد صيحات (الله أكبر)، وطعن عدد من المستوطنين قبل أن يصل عناصر قوات الاحتلال للمكان.

وبعد أن وصلت مجموعة كبيرة من قوات الاحتلال؛ فتحوا النار بكثافة باتجاه المنفذ وأصابوا بالخطأ مستوطنا كان مسلحا حيث ظنوا أنه شريك لمنفذ العملية، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية.

وقد أسفرت العملية عن مقتل مستوطن رميا بالرصاص، فيما أصيب 6 مستوطنين آخرين بجراح خطيرة بعد تعرضهم لعدد كبير من الطعنات، كما استشهد منفذ العملية برصاص قوات الاحتلال.

وعقب تنفيذ العملية، وصل المفتش العام لشرطة الاحتلال، إلى مكان العملية وباشر تقييم الأوضاع.

ودفعت قوات الاحتلال بقوات معززة إلى مكان العملية وباشرت التحقيق وفحص هوية المنفذ.

وأعلنت «سلطة القطارات» عن تغييرات في حركة القطارات بخط «بيت شان – عتليت» وعدم توقفها بشكل مؤقت في المحطة المركزية «همفراتس»، وذلك في أعقاب عملية الطعن.