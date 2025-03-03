محافظ الفيوم يُكثف الحملات على مناطق بيع الألعاب النارية والمفرقعات

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، نظراً لخطورتها البالغة على المواطنين، وخاصة الأطفال والشباب.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل فرق عمل وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات المشتركة من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لمداهمة مناطق بيع وتداول الألعاب النارية، وضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت حملة مساء اليوم، شارك فيها سامح شبل، مدير مديرية التموين، والعقيد مصطفى عبد العظيم، مدير شرطة المرافق، وسيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وفوزي عيد، نائب رئيس مدينة الفيوم لشؤون المدينة، برصد ومداهمة عدد من المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يقومون ببيع وتداول الألعاب النارية مثل "البمب" والمفرقعات ومسدسات الخرز والشماريخ وغيرها بمدينة الفيوم.

وشملت الحملة شوارع مصطفى كامل، ودرب حرازة، والسنترال، ومناطق المبيضة، والسهراية، وقحافة، والشيخ حسن، والسلخانة، والحواتم، ودحدورة هدى، والصوفي.

وتم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الصواريخ والبمب والشماريخ لدى التجار والباعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع المضبوطات بأحد المخازن التابعة لمجلس المدينة، لحين إعدامها.

كما تم ضبط تروسيكل محمل بالمفرقعات والألعاب النارية مثل الشماريخ والبمب وغيرها، وتم التحفظ عليه لدى مديرية التموين، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الفيوم استمرار الحملات المكثفة على محال بيع المفرقعات والألعاب النارية، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.