باكستان تدين منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أدانت حكومة باكستان بأشد العبارات القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الحكومة الباكستانية في بيان إن هذا الإجراء يشكل جزءًا من الحملة الإسرائيلية المنهجية لحرمان ملايين الفلسطينيين المحتاجين بشدة من المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها بشدة.

واعتبرت أن هذا الأمر يمثل انتهاكًا صارخًا آخر للقانون الدولي من جانب القوة المحتلة، وقد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر.

ودعت باكستان، المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة، ومحاسبة إسرائيل على فرض العقوبات الجماعية من خلال حرمان الملايين من المدنيين من المساعدات الإنسانية.

ودعت باكستان إلى التنفيذ الكامل للاتفاق لضمان وقف إطلاق النار الدائم في غزة، فضلا عن إحياء العملية السياسية لتحقيق حل الدولتين، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس.